OVERZICHT. We mogen er zeker van zijn: vanaf 1 juli gelden deze versoepelingen

In vier stappen naar een normaler leven. Dat beloofde het Overlegcomité ons op 11 mei. Maar er waren voorwaarden aan gekoppeld, waaronder de vaccinatiegraad en het aantal ingenomen bedden op intensieve zorg. Omdat het er intussen goed uitziet, mogen we er stilaan zeker van zijn: dit zijn de versoepelingen die vanaf 1 juli zullen gelden.

Indien 6 op de 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 Covid-bedden op intensieve zorg. Zo klonk het in de voorwaarden die behaald moeten zijn om op 1 juli verder te versoepelen, nadat op 9 juni al de cafés, kermissen en bioscopen open mochten.

Vandaag al kregen 5,9 miljoen mensen een eerste dosis van een vaccin – 64 procent van de volwassen bevolking is dat. En op intensieve zorg liggen nog maar 247 mensen, in de ziekenhuizen is er nog steeds een dalende trend. Dus het ziet ernaar uit dat die versoepelingen ook gewoon doorgaan.

Dit is wat op 11 mei werd aangekondigd:

Je mag weer naar het werk, want telewerk is niet langer verplicht . Het blijft wel aanbevolen, net als regelmatig testen. Sinds 9 juni was één terugkomdag toegelaten, vanaf 1 juli mogen bedrijven en werknemers het beleid zelf bepalen.

. Het blijft wel aanbevolen, net als regelmatig testen. Sinds 9 juni was één terugkomdag toegelaten, vanaf 1 juli mogen bedrijven en werknemers het beleid zelf bepalen. Geen beperkingen meer bij het winkelen . Tot nu toe mocht je maar met z’n tweeën naar de winkel.

. Tot nu toe mocht je maar met z’n tweeën naar de winkel. Amateursporten kunnen doorgaan zonder beperkingen. Sinds 9 juni kon het met 50 personen binnen en 100 personen buiten, met uitzondering voor contactsporten.

kunnen doorgaan zonder beperkingen. Sinds 9 juni kon het met 50 personen binnen en 100 personen buiten, met uitzondering voor contactsporten. E venementen binnen mogen 2.000 toeschouwers ontvangen – denk aan culturele voorstellingen, muziekconcerten of sportwedstrijden. Sinds 9 juni was dat maximaal tweehonderd personen. De zaalcapaciteit mag voor 80 procent gebruikt worden en iedereen moet nog altijd een mondmasker dragen en op veilige afstand van elkaar zitten.

mogen 2.000 toeschouwers ontvangen – denk aan culturele voorstellingen, muziekconcerten of sportwedstrijden. Sinds 9 juni was dat maximaal tweehonderd personen. De zaalcapaciteit mag voor 80 procent gebruikt worden en iedereen moet nog altijd een mondmasker dragen en op veilige afstand van elkaar zitten. Evenementen buiten , zoals voetbalwedstrijden, mogen tot 2.500 personen ontvangen. Ook hier geldt: met mondmasker en op veilige afstand van elkaar. De regeringen overwegen wel om nog verder te gaan.

, zoals voetbalwedstrijden, mogen tot 2.500 personen ontvangen. Ook hier geldt: met mondmasker en op veilige afstand van elkaar. De regeringen overwegen wel om nog verder te gaan. Jeugdkampen mogen weer met overnachting en met een maximum van 100 personen. Ook jeugdactiviteiten en het verenigingsleven mogen met datzelfde maximum weer op gang komen. Pre-testing wordt wel ten zeerste aanbevolen.

mogen weer met overnachting en met een maximum van 100 personen. Ook jeugdactiviteiten en het verenigingsleven mogen met datzelfde maximum weer op gang komen. Pre-testing wordt wel ten zeerste aanbevolen. Erediensten, huwelijken en begrafenissen mogen met tot 200 personen binnen of 400 personen buiten. Dat was sinds 9 juni respectievelijk 100 en 200. Maar de regering wil nog verder gaan.

mogen met tot 200 personen binnen of 400 personen buiten. Dat was sinds 9 juni respectievelijk 100 en 200. Maar de regering wil nog verder gaan. Bij feesten en recepties mogen tot 100 personen binnen – dat was 50. Voor het overige volgen ze de regels van de horeca.

Over deze extra versoepelingen is quasi iedereen het eens:

Horeca mag wellicht open blijven tot 1 uur ’s nachts, tafelen zal kunnen met 8. Alleen minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) sputtert over die grote tafels nog wat tegen.

mag wellicht open blijven tot 1 uur ’s nachts, tafelen zal kunnen met 8. Alleen minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) sputtert over die grote tafels nog wat tegen. Die nieuwe ‘ regel van acht ’ zou wel ook doorgetrokken worden naar de privécontext. Daardoor mag je thuis acht mensen mogen ontvangen in plaats van vier nu, kinderen niet meegeteld.

’ zou wel ook doorgetrokken worden naar de privécontext. Daardoor mag je thuis acht mensen mogen ontvangen in plaats van vier nu, kinderen niet meegeteld. Het voorstel over het maximale aantal aanwezigen op huwelijken, begrafenissen en erediensten zal nog eens verdubbeld worden. Naar 400 personen binnen en 800 personen buiten dus.

Dit ligt ook nog op tafel: