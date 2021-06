Brussels Airlines verwacht miljoen reizigers in de zomervakantie

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines bereidt zich voor op 1 miljoen reizigers in de zomervakantie. Vooral bestemmingen in het zuiden van Europa zijn erg populair en Brussels Airlines zet vanwege de grote vraag dan ook 150 extra vluchten in, klinkt het vrijdag in een persbericht.

Populaire landen zijn Spanje met onder andere Malaga, Alicante, Barcelona, Valencia, de Balearen en de Canarische Eilanden, Portugal (Faro, Lissabon en Porto), Griekenland (Athene, Kos, Rhodos, Heraklion, Corfu en Zakynthos) en Italië (Firenze, Napels, Sicilië, Sardinië en nieuwe bestemming Bari). Het rijtje wordt verder aangevuld door Kroatië (Dubrovnik en Split) en Frankrijk (Nice, Marseille, Lyon, Toulouse en nieuwe bestemming Bordeaux). Ook de nieuwe bestemmingen Tangier en Nador, die Brussels Airlines in samenwerking met ML tours aanbiedt, doen het goed. Het aantal geplande vluchten naar die bestemmingen is intussen verdubbeld, van 2 vluchten per week in april naar 4 vluchten vandaag.

Stijging van aantal boekingen

Na een zeer moeilijk jaar 2020 door de coronacrisis die het vliegverkeer grotendeels lamlegde, verwacht Brussels Airlines deze zomer 70 procent van de capaciteit van 2019 aan te bieden: 60 procent voor het korte- en middellangeafstandsnetwerk en 77 procent voor het langeafstandsnetwerk. Voor juli en augustus bereidt de maatschappij zich voor op 1 miljoen passagiers, al blijft het cijfer moeilijk te voorspellen omdat veel passagiers laat reserveren. In de zomermaanden van vorig jaar telde BA ongeveer 390.000 passagiers.

Brussels Airport noteert al enkele weken stijgingen van 30 tot 50 procent in de boekingen in vergelijking met een week eerder, nu dankzij de goed lopende vaccinatiecampagne, het coropaspoort en de dalende coronacijfers de reisrestricties stilaan afnemen. Een positieve trend die Brussels Airlines vertrouwen geeft in de toekomst, zegt CCO van Brussels Airlines Peter Gerber.

Niet alleen de individuele boekingen stijgen trouwens, ook de groepsreizen zijn aan een wederopmars begonnen. Via het online boekingsplatform groups.brusselsairlines.com liepen de afgelopen twee maanden 215 groepsboekingen binnen, onder meer door scholen en jeugdbewegingen.