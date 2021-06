Dode en zwaargewonde bij ongeval met motor in Itter

Bij een verkeersongeval tussen een motorfiets en een bestelwagen is een persoon omgekomen en een tweede zwaargewond geraakt. Het ongeval deed zich vrijdagochtend voor op een kruispunt in Virginal-Samme, een deelgemeente van het Waals-Brabantse Itter. Dat is vernomen bij brandweer en parket. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren.