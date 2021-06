Presidentsverkiezingen in Iran: hardliners zetten alles op alles om vernieuwing te vermijden

In theorie mogen de Iraniërs vandaag gaan stemmen om een nieuwe president te verkiezen, als opvolger van de ‘gematigde’ Hassan Rouhani (72). In de praktijk heeft die president maar een beperkte macht, werden bijna alle hervormingsgezinde kandidaten geweigerd, en worden Iraniërs die protesteren tegen de lamentabele levensomstandigheden neergeschoten of in de cel gezet. Veel keuze hebben de ­Iraniërs vandaag dus niet.