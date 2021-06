Grootste neushoorn ooit ontdekt die waarschijnlijk ellenlange kilometers gewandeld heeft

In China is er een nieuwe soort reuzenneushoorn ontdekt uit de prehistorie. Het zou gaan om het grootste zoogdier dat op het land liep. Dat melden onderzoekers in de Communications Biology Journal.

De Paraceratherium linxiaense, die zo’n 26,5 miljoen jaar geleden leefde, woog 21 ton. Dat is het equivalent van vier grote Afrikaanse olifanten. Het dier kon tot zeven meter hoog zijn, waardoor het groter was dan een giraf. Deze nieuwe bevindingen konden gemaakt worden dankzij fossielen die ontdekt zijn in de provincie Gansu.

In een studie gepubliceerd in het tijdschrift Communications Biology op donderdag, zeiden wetenschappers dat de analyse van de fossielen – gevonden in de buurt van het dorp Wangjiachuan in 2015 – wees op een geheel nieuwe soort die anders was dan andere bekende gigantische neushoorns. Volgens de studie onder leiding van Dr. Deng Tao van het Institute of Vertebrate Paleontology en paleoantropologie in Peking gaven een volledig bewaard gebleven schedel en kaakbot bijvoorbeeld aan dat het dier een slanke schedel had, evenals een grijpneusstam vergelijkbaar met die van de moderne tapir.

Laagvlaktes in Tibet

Het team van wetenschappers ontdekte ook dat de nieuwe soort nauw verwant was aan gigantische neushoorns die ooit in Pakistan leefden, wat suggereerde dat hij door Centraal-Azië was gereisd. Als het dier vrij tussen Noordwest-China en het Indisch-Pakistaanse subcontinent had gezworven, zou het erop wijzen dat het Tibetaanse plateau in die tijd waarschijnlijk enkele laaggelegen gebieden zou hebben gehad.

“Door tropische omstandigheden kon de gigantische neushoorn terugkeren naar het noorden in Centraal-Azië, wat impliceert dat de Tibetaanse regio nog steeds geen hooggelegen plateau was”, zei professor Deng in een persbericht .