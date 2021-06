Ook dat nog: na hartfalen moet Christian Eriksen mogelijk gedwongen opkrassen bij het Inter van Romelu Lukaku

Foto: Pool via REUTERS

De toekomst van Christian Eriksen bij Inter Milaan zal na de inplanting van een ICD-defibrillator mogelijk gehypothekeerd zijn. In Italië is het immers verboden met een ICD-apparaat aan topsport te doen, zo bevestigde Lucio Mos, de voorzitter van de Italiaanse organisatie voor sportcardiologen.

“De protocollen in Italië zijn heel streng. Daarom lijkt het mij onmogelijk dat we Eriksen in een Italiaanse competitie zullen terugzien”, zei hij op de Italiaanse radiozender Radio Punto Nuovo.

De 29-jarige spelmaker van Denemarken kreeg afgelopen zaterdag tegen Finland een hartstilstand maar kon worden gereanimeerd. Donderdag bevestigde de Deense bond dat bij de speler aan ICD-defibrillator zal worden ingeplant, een toestelt dat ingrijpt bij hartritmestoornissen.

Hoe dan ook is het vandaag te vroeg om te bepalen of en wanneer Eriksen, bij Italiaans kampioen Inter een ploegmaat van Romelu Lukaku, opnieuw aan topsport kan doen en hoelang hij de defibrillator in zijn lichaam moet dragen.

Foto: AFP

“Zware weken”

De Deense coach Kasper Hjulmand noch bondswoordvoerder Jakob Höyer wilden vrijdag overigens een bericht uit La Gazzetta dello Sport bevestigen dat Eriksen al geopereerd werd. “Er is geen nieuws en als dat wel zo is, zullen we het op Twitter bekendmaken”, zei Höyer.

“We hebben een nauw contact met Christian”, vulde Hjulmand aan. “We zijn blij dat het goed met hem gaat. Maar Christian beleeft zware weken en we weten nog niet wat ons te wachten staat. We kunnen alleen zeggen dat we er voor hem zijn.”

Denemarken verloor donderdagavond in Kopenhagen met 1-2 van de Rode Duivels. Na de eerdere 0-1 nederlaag tegen Finland moeten de Denen maandag in hun slotmatch tegen Rusland met ruime cijfers winnen om nog kans te maken op de achtste finales.