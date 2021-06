Beer doodgeschoten na ravage in Japanse stad

Jagers hebben vrijdag een bruine beer doodgeschoten in Sapporo, de hoofdstad van het noordelijke Japanse eiland Hokkaido. Het dier veroorzaakte een ravage in de stad, waarbij vier mensen gewond geraakten.

Op lokale media was te zien hoe de beer drukke wegen overstak en de deuren van een legerkazerne bekraste. Aanwezige soldaten geraakten in paniek en sloegen op de vlucht. Later meldde een lokale televisiezender dat de beer neergeschoten was door jagers.

Steeds meer naar bewoonde gebieden

Het incident leidde tot de sluiting van plaatselijke scholen en verschillende vluchten op een kleine regionale luchthaven werden geannuleerd. In totaal zijn vier mensen, onder wie een soldaat, aangevallen en gewond geraakt door de bruine beer.

Aziatische zwarte beren zijn wijdverspreid in Japan, maar bruine beren komen vooral op het eiland Hokkaido voor. Volgens de Japan Bear and Forest Society trekken beren die in het bos leven steeds meer naar bewoonde gebieden op zoek naar voedsel.