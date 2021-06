OVERZICHT. Opnieuw baby gevonden in Antwerpen: 22 vondelingen in 21 jaar

/ Antwerpen / Borgerhout -

Het vondelingenluik van Moeders voor Moeders in Borgerhout bestaat ondertussen bijna 21 jaar. Het ‘recordjaar’ tot nu was 2018, met twee jongetjes en twee meisjes die te vondeling werden gelegd. Samen met de kinderen die elders in het Antwerpse werden achtergelaten, staat het totaal nu met baby ‘Finn’ op 22 vondelingen. Een overzicht.