Duitsland hoopt ondanks blessurezorgen op “geheim wapen” voor kraker tegen Portugal

Duits bondscoach Joachim Löw moet voor de kraker tegen Portugal van zaterdag (18 uur) de vinger aan de pols houden bij zijn medische staf. Rechtsback Lukas Klostermann (RB Leipzig) heeft een blessure opgelopen op training, terwijl middenvelder Jonas Hofmann (Mönchengladbach) ook nog niet speelklaar lijkt.

De alarmbellen gingen helemaal af toen Bayern München-spits Serge Gnabry de voorlaatste training miste, maar hij lijkt nu toch opgelapt te raken. Net zoals zijn ploegmaat bij Bayern Leon Goretzka, die door een blessure de openingsmatch aan zijn neus voorbij zag gaan. Gnabry wordt in de basis verwacht, Goretzka is mogelijk nog niet klaar om de volle negentig minuten te spelen. In de Duitse pers wordt de middenvelder van Bayern al hun “geheime wapen” genoemd. Ze hopen dat hij met zijn infiltraties Die Mannschaft wat scorend vermogen kan bijbrengen.

Voor Duitsland is het tegen Portugal al erop of eronder na de nederlaag tegen de Fransen. Bij een tweede verlies op rij dreigt net zoals op het WK 2018 de uitschakeling in de groepsfase.