Gepensioneerde huisarts lag enkele weken dood in huis buren: “Op de ramen zaten grote vliegen, dat was niet normaal”

Het lichaam van de 71-jarige gepensioneerde huisarts Gerard Roger werd woensdag aangetroffen in het huis van zijn buren in Fontaine-Valmont in de provincie Henegouwen. De man zou al enkele weken geleden overleden zijn. De buren hadden zijn dood niet gemeld.

Een buurman bracht de hulpdiensten op de hoogte nadat hij had gemerkt dat de ramen in de woning vol grote vliegen zaten. Dat was volgens de buurman niet normaal. Toen de hulpdiensten naar het huis trokken, troffen ze er het levenloze lichaam van Gerard Roger aan. Volgens het parket was de man al enkele dagen, weken zo niet maanden overleden en was zijn lichaam al in de staat van ontbinding. Dat schrijft RTL Info.

De eigenares van de woning was op de hoogte van de dood van de man, maar deed er niets aan en bleef met het lijk samenwonen. De politie moest de woning met een huiszoekingsbevel betreden, want de eigenares wou de deur niet openen. De vrouw van de gepensioneerde huisarts verbleef sinds kort in een woonzorgcentrum. De man was daarom ingetrokken bij zijn twee buurvrouwen van rond de 40 jaar.

Het is momenteel niet duidelijk of het om een natuurlijke dood gaat. Er werd een onderzoek opgezet om de doodsoorzaak te achterhalen.

De twee vrouwen worden momenteel niet aangeklaagd. Er volgt een onderzoek.