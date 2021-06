Nederlands meisje gestorven na ongeval met luchtkussen op waterplas

Een minderjarig meisje is overleden aan de verwondingen die ze opgelopen had bij een ongeluk op een recreatieplas in het Nederlandse Kapel-Avezaath. Het ongeval gebeurde woensdag op een luchtkussen van het waterpark bij een camping.

Het meisje werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Maar het meisje is nu toch overleden. Dat maakte de politie vrijdagochtend bekend. De politie doet samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NWVA) bij de plas onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

Groot drama

Eigenaar Peter Kabalt van recreatieoord In den Boogaard is compleet uit het veld geslagen, vertelt hij aan de krant De Telegraaf. “Het is een heel trieste bedoeling. Niemand heeft dit voorzien. Het is verschrikkelijk voor iedereen die erbij betrokken is geweest. Een groot drama.”

Kabalt: “Het is voor ons momenteel onduidelijk wat er precies gebeurd is. Daarom kunnen we er nu niets over zeggen. Maar het is voor de betrokkenen natuurlijk gigantisch. Iedereen is hier helemaal lamgeslagen. We zijn nu twee dagen compleet dicht. De vaste gasten kunnen gewoon op de camping verblijven, maar we nemen nu geen dagjesmensen aan. Ook de horeca is gesloten. Daarna moeten we maar weer eens gaan kijken wat we gaan doen.”

Veel getuigen

De politie kan momenteel niet zeggen hoe het ongeluk op een speeltoestel in het water is kunnen gebeuren en onderzoekt de zaak, laat een woordvoerder weten. Een groot aantal mensen heeft het ongeluk zien gebeuren. De politie roept hen op om contact op te nemen.