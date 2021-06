Erg hevige onweders barsten los in Vlaanderen: “Het spel zit op de wagen”

Op meerdere plaatsen in Vlaanderen zijn vrijdagnamiddag al hevige onweders losgebarsten. “In Lissewege is er zelfs al sprake van hagelstenen van twee tot vier centimeter groot”, meldt Nicolas Roose van Noodweer Benelux. “We vermoeden dat het hier niet zal bij blijven. Het spel zit op de wagen.”

LEES OOK. ‘Koning der buien’ trekt vanmiddag door deel van ons land (+)

De eerste supercel ontstond vrijdagnamiddag rond 14 uur in Brugge. “Het was meteen een erg agressief onweer, met hevige regenval en enorm veel bliksemontladingen per keer”, aldus Roose. “Dat onweer is al in noordwestelijke richting getrokken, richting Knokke-Heist, maar ondertussen is er ook al een nieuwe supercel ontstaan in het Oost-Vlaamse Oudenaarde.”

Dat het om een felle onweersbui gaat, wordt bewezen door meerdere foto’s op de Facebookpagina van Noodweer Benelux. In het West-Vlaamse Lissewege vielen al hagelstenen van wel twee tot vier centimeter groot.

Foto: Facebook Noodweer Benelux

Bij Noodweer Benelux verwachten ze dat later deze namiddag en naar de avond nog meerdere andere plaatsen in Vlaanderen getroffen zullen worden door hevige onweders. “Vooral dan in de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen, zo blijkt uit de Onweerradar op onze website”,aldus Roose. “Naar vanavond toe zullen de onweders dan wegtrekken richting Nederland, maar nu zit het spel hier echt op de wagen.”

Roose voegt er nog aan toe dat er ook komend weekend, in de nacht van zaterdag op zondag, nieuwe onweders worden voorspeld. “En ook die kunnen hevig zijn”, zo luidt het.