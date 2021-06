Basisschool in opbouw stort deels in: medisch rampenplan afgekondigd, zeker 20 gewonden

Antwerpen - In de Jos Smolderenstraat op het Nieuw Zuid in Antwerpen is vrijdagmiddag een basisschool in opbouw deels ingestort. Er zou sprake zijn van al zeker 20 gewonden. Het medisch rampenplan is afgekondigd. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en vragen de omgeving te vermijden.

Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Volgens de eerste beelden lijkt het erop dat de bovenverdieping van de nieuwbouw deels naar beneden is gekomen. Ook een stelling naast het gebouw stortte in.

Volgens de eerste berichten is er sprake van zeker 20 gewonden. De brandweer kon reeds een tiental personen van onder het puin bevrijden. Vermoedelijk gaat het vooral om arbeiders die in het gebouw aan het werken waren. “De brandweer heeft contact met hen en probeert in het gebouw te raken, maar dat is een moeilijke klus. De stabiliteit van het gebouw is zo goed als nihil, dus we moeten de situatie heel voorzichtig benaderen”, aldus politiewoordvoerder Wouter Bruyns aan VRT NWS. De civiele bescherming helpt alvast met reddingshondenteams en een drone.

Er wordt ook rekening gehouden met het stormweer dat mogelijk op komst is. De gewonde personen worden op het grasplein voor het gebouw verzorgd door de hulpdiensten die massaal ter plaatse zijn. Het medisch rampenplan is afgekondigd.

Een ploegbaas van aannemer Democo, die op het moment van de instorting aan het werk was, vertelt aan HLN dat er 9 mannen op de stelling stonden. “Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. In het gebouw was op de vierde en vijfde verdieping een andere ploeg bezig met het uitbreken van een stuk vloer. Voor zover ik weet zijn er nog vier vermisten.”

(Lees verder onder de tweets)

De hulpdiensten zijn ter plaatse omgeving Nieuw Zuid voor #instorting van een stelling en deel van een gebouw. De omgeving is er voorlopig afgesloten voor het verkeer. Geef ons ruimte om te werken en vermijd de omgeving maximaal. Meer info volgt. pic.twitter.com/UT9sVAFZ6P — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) June 18, 2021

#instorting #update Onze collega's bevrijdden reeds een 10-tal personen. We hebben ook contact met enkele personen onder het puin. Het MIP is afgekondigd. ‼ We vragen met nadruk om uit de omgeving weg te blijven, ook aan buurtbewoners. Geef ons de nodige ruimte om te werken! — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) June 18, 2021

Het gebouw in kwestie betreft een nieuwbouw basisschool waar het stedelijk onderwijs en het gemeenschapsonderwijs GO! de krachten zouden bundelen. De nieuwe school, die op 1 september de deuren zou openen, zou onderwijs moeten aanbieden voor tweehonderd kleuters en driehonderd lagereschoolkinderen.

De school zou geen klassieke school worden: in de plaats van klaslokalen zou er gewerkt worden met grote studio’s, die indien nodig zouden onderverdeeld kunnen worden in verschillende kleinere ruimtes.