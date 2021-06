Italië neemt 780 kunstwerken in beslag van Belgische verzamelaar: geschatte straatwaarde van 11 miljoen euro

Italiaanse rechercheurs hebben honderden kunststukken, met een geschatte straatwaarde van 11 miljoen euro, in beslag genomen van een Belgische kunstverzamelaar. Dat heeft de Italiaanse politie vrijdag gemeld.

De collectie van de Belg is vermoedelijk afkomstig van een illegale opgraving in de regio Apulië, in het zuidoosten van Italië. De zeldzame stukken waren volgens de politie in heel Europa tentoongesteld, van Parijs tot Genève. Het onderzoek dateert van 2017.

De collectie is ondertussen naar Italië gerepatrieerd en de verdachte is beschuldigd van heling, diefstal en illegale uitvoer. De onderzoekers zullen maandag meer informatie delen tijdens een persconferentie in het Italiaanse Bari.