Antwerpen -

Kort nadat een basisschool in opbouw deels instortte in de Antwerpse Jos Smolderenstraat, doken verschillende amateurbeelden op via sociale media. Zo valt onder meer te zien hoe het ingestorte gebouw omgeven wordt door een grote stofwolk. Er is sprake van zeker twintig gewonden, het medisch rampenplan is afgekondigd.