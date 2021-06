Is het einde van klassieke supermarkt nabij? “Wie niet mee kan, gaat eruit”

De klassieke supermarkt staat onder druk. Russische merken als Mere en VkusVill komen met winkels die extreem scherpe prijzen hanteren, koerierdiensten als het Duitse Gorillas droppen je verse mandje ingrediënten binnen de tien minuten aan je voordeur. Sneller, goedkoper, efficiënter. En mogelijk ook gevaarlijker. Het einde van de old school winkelkar, in een old school supermarkt? “Diegenen die niet mee zijn, gaan eruit.”