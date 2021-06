Roberto Martinez: “Of Romelu Lukaku start tegen Finland? We moeten kijken of hij fysiek voldoende gerecupereerd is”

De Rode Duivels krijgen een injectie aan kwaliteit én ervaring tegen Finland. Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Eden Hazard en ook Thomas Vermaelen starten maandag in de basis. Het viertal komt allicht in de plaats van Leander Dendoncker, Yannick Carrasco of Thorgan Hazard, Dries Mertens en Jason Denayer. Een nettoverschil van bijna tweehonderd caps, met de bedoeling een zo sterk mogelijke ploeg aan de aftrap te brengen in de 1/8ste finales.

Was Marc Wilmots vroeger soms een open boek als het op zijn opstelling aankwam, dan is Roberto Martinez altijd veel voorzichtiger. Vrijdag maakte hij een uitzondering op die regel door in één klap vier titularissen bekend te maken voor de derde groepswedstrijd tegen Finland, maandag in Sint-Petersburg.

“Axel Witsel, Kevin De Bruyne en Eden Hazard zullen deze keer starten, maar misschien nog geen negentig minuten spelen”, zei Roberto Martinez. “En ook Thomas Vermaelen zal aan de wedstrijd beginnen. Het was altijd al de bedoeling Dedryck Boyata te laten spelen tegen Rusland, Jason Denayer tegen Denemarken en Thomas Vermaelen tegen Finland.”

Met het viertal krijgen de Rode Duivels een injectie van kwaliteit en ervaring. Axel Witsel (111), Eden Hazard (109), Thomas Vermaelen (82) en Kevin De Bruyne (81) zijn goed voor samen 383 caps. Zij komen in de plaats van Dries Mertens (100 caps), Yannick Carrasco (48) of Thorgan Hazard (37), Jason Denayer (26) en Leander Dendoncker (19). Het nettoverschil bedraagt bijna tweehonderd interlands.

Hazard is “bevrijd”

Roberto Martinez’ gezicht klaarde op toen hij vrijdag een vraag kreeg over Eden Hazard. Na een maandenlange kwelling bij Real Madrid zagen we voor het eerst weer de “oude Hazard” over het veld dartelen.

“Eden is bevrijd”, stelde Roberto Martinez vast. “Het kan ermee te maken hebben dat de omgeving van interlandvoetbal meer ontspannen is dan op clubniveau. Bij zijn club is er elke match de druk om te presteren. Wij hebben hem geleidelijk kunnen brengen. Eerst een korte invalbeurt tegen Kroatië. Daarna iets meer minuten tegen Rusland en Denemarken. Nu kan hij starten tegen Finland. Ik heb ervan genoten de oude Eden weer aan het werk te zien in Denemarken. Nu hoop ik op meer van dat tegen Finland.”

Op de vraag of er nog meer wissels te verwachten zijn tegen Finland houdt Martinez voorlopig de boot af. Hij wil ook niet te veel in zijn kaarten laten kijken. Romelu Lukaku zei na de wedstrijd in Kopenhagen dat hij koste wat het wil wil starten, maar Roberto Martinez verbond daar een voorwaarde aan vast. “Romelu is op zijn best als hij elke wedstrijd kan spelen, maar we moeten kijken of hij fysiek voldoende gerecupereerd is. Als zijn waarden goed zijn, kan hij starten.”

Chadli traint niet mee

Achter de naam van Nacer Chadli (kuit) staat een klein vraagteken voor Finland. Hij trainde vrijdag niet mee met de invallers. Thorgan Hazard kreeg een tik op de knie, maar het is “niets ernstigs” aldus Roberto Martinez. Mogelijk moet Thorgan wijken voor zijn broer Eden als Yannick Carrasco opnieuw op de linkse wingback gaat spelen. Maar de broers-Hazard deden het samen in de ploeg niet onaardig in Kopenhagen en dus is de kans ook reëel dat Carrasco tegen de Finnen zal moeten bankzitten.