Oplichters vinden nieuwe methode om uw geld te stelen: steeds meer meldingen van ‘helpdeskfraude’

Een ouder koppel is deze week het slachtoffer geworden van ‘helpdeskfraude’, een nieuwe vorm van oplichting. Zo speelden ze meer dan 100.000 euro kwijt.

De oplichters deden zich voor als medewerkers van hun bank en belden het koppel op om te melden dat ze verdachte transacties hadden opgemerkt. Om hen te helpen, kwamen ze daarna bij hen thuis langs, waar ze vervolgens deden alsof ze de bankkaart doorknipten.

Volgens Kristof Aerts van het parket van Antwerpen krijgen ze sinds kort veel meer meldingen van dat soort fraude. “De oplichters melden dan zogezegd een verdachte transactie en vragen hen vanop afstand in te loggen op hun account, maar dan zeggen de oplichters dat de telefoonverbinding niet goed genoeg is en dat ze iemand ter plaatse zullen sturen. Dat gebeurt dan ook vrij snel en de oplichter komt dan fysiek binnen, en er wordt samen ingelogd”, vertelde Aerts aan VRT NWS.

Wat daarna gebeurt, varieert. Maar meestal wisselen de oplichters de bankkaarten om, zodat de ‘echte’ niet wordt doorgeknipt. Of ze knippen de chip van de kaart niet door. Die stukjes nemen ze dan mee om geld over te schrijven of af te halen.

Bij het parket loopt er op dit moment een onderzoek naar ‘helpdeskfraude’ in Heist-op-den-Berg en Antwerpen. En ook in Limburg zijn er al gevallen bekend. In tussentijd let je dus het best goed op. Zo mag je nooit persoonlijke codes doorgeven en bel je het best naar je bank als je vermoedt dat er iets niet klopt.