Volgende Overlegcomité op 16 juli: “Dan bekijken of we veel van de nog resterende beperkingen kunnen afschaffen”

De vaccins werken goed en de mensen in de vaccinatiecentra doen ontzettend belangrijk werk. Maar we moeten voorzichtig blijven voor de andere varianten van het coronavirus en daarom is de tweede prik van het vaccin enorm belangrijk. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open VLD) vrijdagavond gezegd op de persconferentie na het Overlegcomité.

“De vaccins gaan ons normale leven terugbrengen”, aldus de eerste minister. “Maar volledig gevaccineerd zijn, is pas de toegangspoort tot de volledige vrijheid. Ik leg daarbij de nadruk op volledig. Dus die tweede prik is ontzettend belangrijk.”

De Croo benadrukte dat we voorzichtig moeten blijven voor de andere varianten van het coronavirus. “We hebben ons lang gefocust op de kwetsbare mensen en op mensen met een onderliggende aandoening. Vandaag hebben drie op de tien van die mensen een tweede dosis gekregen. Het is erg belangrijk, ook in het zicht van de deltavariant, dat ook de rest snel hun tweede prik krijgt”, aldus de premier.

Laatste Overlegcomité?

De Croo hoopt dat er tegen eind juli op dat vlak veel vooruitgang geboekt zal zijn. Hij voegde er aan toe dat op vrijdag 16 juli het volgende Overlegcomité gepland staat. “Dan zullen we bekijken of we veel van de nog overblijvende beperkingen kunnen afschaffen”, zo luidde het.

Volgens federaal vicepremier en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt het volgende Overlegcomité “mogelijk het laatste”. Onder meer de afschaffing van het sluitingsuur van de horeca zal dan op tafel liggen, zo verkaarde Van Quickenborne voor de VRT-camera’s.