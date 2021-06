Zelfs met een bloedneus blijft hij scoren: Patrick Schick trapt penalty binnen na klap van Lovren

Patrick Schick werpt zich op tot één van de verrassingen op Euro 2020. De Tsjechische spits maakte op de eerste wedstrijddag al twee doelpunten waaronder een wereldgoal en scoorde in de tweede wedstrijd tegen Kroatië een penalty. Terwijl het bloed uit zijn neus kwam.

De spits had immers een tik op de neus gekregen van de Kroatische verdediger Dejan Lovren, die de actie bekocht met een gele kaart en een penalty. Schick wilde die penalty zelf omzetten, maar moest eerst een paar watten in de neus proppen om zijn bloedende snufferd te stoppen. Het kon Schick niet deren: hij trapte de penalty mooi in de linkerbenedenhoek en zit al aan drie doelpunten.

