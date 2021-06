Horeca Vlaanderen tevreden na Overlegcomité: “Opnieuw grote stap gezet in de richting van vrij ondernemen”

De zomer lacht de horeca voorzichtig toe, nu het Overlegcomité vrijdag beslist heeft dat het Zomerplan al op 27 juni ingaat. Vanaf dan zullen mensen met acht aan een tafel mogen zitten in de horeca, en het sluitingsuur verschuift naar 1 uur. “De deur naar het oude normaal staat daarmee weer wat meer open voor onze ondernemers”, zegt Horeca Vlaanderen in een reactie. De organisatie is tevreden dat het Overlegcomité logische beslissingen genomen heeft. De Belgische Brouwers zijn ook tevreden, en hopen dat tegen het einde van de zomervakantie een glas aan de toog weer kan.

Niet alleen de extra personen per tafel en het latere sluitingsuur vallen in de smaak bij de horecafederatie. Daarnaast zijn er ook, onder meer, de toelating om plexiglas op het terras te plaatsen, de maximumcapaciteit voor feestzalen en catering die verdwijnt en de mogelijkheid om binnen weer te biljarten.

“Corona is nog steeds de realiteit, maar het is positief dat de versoepelingen ingaan met de achtste finales van het EK voetbal die volgende week starten. Laat ons op het volgende Overlegcomité de volgende stap zetten richting onze finale: het vrij ondernemen,” zegt Matthias De Caluwe, CEO van de belangenorganisatie.

“Wanneer verdwijnt het sluitingsuur?”

De Caluwe kijkt ook al vooruit naar het volgende Overlegcomité, gepland voor 16 juli, waar nog belangrijke knopen moeten worden doorgehakt. “Wanneer verdwijnt het sluitingsuur? Wanneer kan dansen weer? Wanneer kunnen de discotheken weer openen? Wat met de toog? Over deze relevante vragen moet nog duidelijkheid komen.”

Los van de tevredenheid over de versoepelingen, wijzen ook de Brouwers erop dat de horeca wel nog niet op volle toeren kan draaien. “De uitzonderlijke betalingstermijnen beginnen te verstrijken en de facturen binnen te stromen”, klinkt het. “Om grote cashflow-problemen te vermijden, is het essentieel om een geleidelijke uitbreiding van de capaciteit van de cafés toe te laten.” “Het is van essentieel belang om dit deel van onze economie en ons cultureel erfgoed, door UNESCO opgenomen op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid, te behouden”, vult directeur Krishan Maudgal aan.