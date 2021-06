Marc Van Ranst reageert op beslissingen Overlegcomité: “Nog bezorgd over varianten”

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) blijft bezorgd over de verschillende coronavarianten die in omloop zijn, meer specifiek dan over de deltavariant van het virus, die eerder bekend was als de Indiase variant. Dat zei Van Ranst na afloop van het Overlegcomité vrijdag. “Maar het is ook logisch dat de versoepelingen worden verder gezet, nu alle parameters sterk aan het dalen zijn.”

OVERZICHT. Geen samenscholingsverbod meer en met acht aan tafel: dit heeft het Overlegcomité beslist

“Zoals alle virologen en wetenschappers ben ik van mening dat we best nog voorzichtig blijven als dat mogelijk is”, zegt Van Ranst. “De deltavariant gaat na verloop van tijd, waarschijnlijk in de tweede helft van de zomer, de meerderheid van de gevallen worden. Mensen gaan bovendien weer meer beginnen te reizen. Dat maakt de situatie onzeker. Maar ik ben wel aangemoedigd door enkele recente enquêtes: daaruit blijkt dat een groot deel van de mensen toch nog behoedzaam en terughoudend is.”

Een kentering in de cijfers kan er zeker komen volgens de viroloog. “De vraag is hoe sterk die zal zijn. We weten op dit moment ook nog niet wat de effecten zijn van de versoepelingen die 9 juni zijn ingegaan. Het blijft nog afwachten en koffiedik kijken.”

De viroloog leeft ondertussen al meer dan een maand ondergedoken in een safehouse, nadat de militair Jürgen Conings bedreigingen tegen hem had geuit.