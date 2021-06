Moederskindje Adrien Rabiot is de stille kracht van Les Blues

In het Franse sterrenensemble spreekt de naam van Adrien Rabiot (26) misschien wel het minst tot de verbeelding. Want hoewel de middenvelder van Juventus een belangrijke rol heeft in het tactische plan bij de Fransen, is hij toch een beetje het lelijke eendje in een elftal vol sierlijke zwanen. Een eend die evenwel niet vies is van polemieken.