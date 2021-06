Werk van Rembrandt-leerling ontdekt in vuilniscontainer bij Duitse snelweg

Een automobilist heeft in Duitsland twee waardevolle, ongeveer 350 jaar oude olieverfschilderijen gevonden in een afvalcontainer langs de snelweg. Het gaat om ‘Portret van een jongen’ van de Nederlandse Rembrandt-leerling Samuel van Hoogstraten (1627-1678) en ‘Lachend zelfportret’, een werk uit 1665 van de hand van de Italiaanse kunstenaar Pietro Bellotti.

De politie van Keulen toonde vrijdag foto’s van de kunstwerken. De 64-jarige automobilist had de doeken een maand geleden gevonden en bij de politie afgegeven. Een geraadpleegde expert denkt dat het de originele schilderijen zijn. Het korps vraagt mensen die weten hoe of waarom ze zijn gedumpt op de rustplek Ohrenbach Ost langs de A7 om zich te melden. De politie wil ook graag weten wie de eigenaar is.