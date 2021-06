“Deze technologie heeft minstens 50 tot 1.000 jaar voorsprong op ons”: eerste details uit UFO-files

De UFO-gekte in de VS is al weken hoog, sinds donderdag piekt ze helemaal. In afwachting van de publicatie van geheime dossiers van het Pentagon op 25 juni kreeg een aantal Congresleden al een ‘sneak preview’. Ze werden wit rond de neus om wat ze te lezen en te zien kregen. Dit is wat we dankzij hun eerste getuigenissen al weten.