De zomer van de vrijheid breekt aan en dat betekent dat we eindelijk weer kunnen reizen. Maar daar komen ook heel wat administratie en opzoekwerk bij kijken. Waar moeten we nu op letten als we deze zomer willen reizen? En welke regels zijn van kracht? Je leest het elke in de vakantiegids van Nieuwsblad.be. Vandaag: Kan ik ook reizen zonder het Europees coronacertificaat?

In principe kan je reizen zonder het coronacertificaat, want vrij reizen in de Europese Unie is een grondrecht. Maar het maakt reizen wel een stuk complexer. Zonder het certificaat moet je de plaatselijke regels volgen. In sommige landen zou het kunnen dat je daarom in quarantaine moet en extra tests moet laten afnemen. Je bekijkt dus het best op voorhand wat de maatregelen zijn in het land waar je naartoe reist. Maar om praktische redenen en om problemen te vermijden, is het eenvoudiger om ervoor te zorgen dat je aan de voorwaarden van het certificaat voldoet.