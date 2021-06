Tsjechië en Kroatië houden elkaar in evenwicht en daar schieten vooral de Kroaten weinig mee op

In groep D heeft het duel tussen Tsjechië en Kroatië geen winnaar opgeleverd. In Hampden Park werd het uiteindelijk 1-1. Patrick Schick trapte Tsjechië in de eerste helft op voorsprong met zijn derde van het toernooi, waarna Ivan Perisic vroeg in de tweede helft voor de 1-1-eindstand zorgde. Vooral Kroatië schiet met een punt erg weinig op. Tsjechië neemt dankzij het gelijke spel dan weer een grote optie op de volgende ronde.

Na de wanprestatie van Kroatië in zijn EK-opener, was het in deze tweede poulewedstrijd do or die voor het Balkanland. Tsjechië daarentegen zat op een wolk nadat het tegen Schotland de drie punten meegriste. Niet geheel onlogisch had Kroatisch bondscoach Zlatko Dalic enkele wijzigingen doorgevoerd: Marcelo Brozovic betaalde het gelach voor zijn zwakke partij tegen Engeland en verdween naar de bank. Daarnaast kwam ervaren rot Dejan Lovren in de ploeg ten koste van Caleta-Car. De Kroaten beseften dat het veel beter moest dan tegen Engeland, maar toch waren het de Tsjechen die het best aan de wedstrijd begonnen. Onder impuls van een bedrijvige Coufal zorgde het voor de eerste dreiging. De rushes van de wingback van West Ham zorgden voor paniek in de achterhoede van de vicewereldkampioen.

Groot doelgevaar was er langs Kroatische zijde niet. Een schotje van Perisic na een ingestudeerde hoekschop was lang het enige wapenfeit. Kapitein Luka Modric probeerde het spel wel te dirigeren, maar werd niet geholpen door zijn medespelers. Bondscoach Dalic keek het langs de zijlijn met een zorgelijke blik aan. En zijn zorgen namen op het half uur alleen nog maar toe.

Foto: Pool via REUTERS

Dejan Lovren plantte bij een kopduel zijn elleboog in het gezicht van Patrick Schick en na consultatie van de VAR ging de bal op de stip, de verontwaardiging van Lovren ten spijt. Schick zette zich zelf achter de bal en wat hem vorige week vanop de middenlijn lukte, lukte Schick nu ook vanop elf meter. 0-1 Tsjechië, Kroatië op de rand van de uitschakeling. Rebic illustreerde meteen na de openingsgoal nog eens de onmacht van de Kroaten: hij kreeg een uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar knalde wild naast.

Parel van Perisic

Ook bij de start van de tweede helft wees niets op een mogelijke remontada van Kroatië, maar toch stond het na amper twee minuten plots 1-1. Na een snel genomen vrije trap maakte Perisic zich goed vrij en deponeerde hij de bal enig mooi in de verste hoek buiten het bereik van Vaclik. Er was opnieuw hoop voor de Kroaten. Al zorgde de gelijkmaker er niet bepaald voor dat het voetbal veel beter werd. Voor de Tsjechen werd het hinken op twee gedachten. Vooral omdat zelfs een gelijkspel een goed resultaat zou zijn met het oog op kwalificatie voor de volgende ronde. Voor Kroatië was de opdracht wel duidelijk: het kon maar beter scoren om zijn kansen op de volgende ronde te vrijwaren.

Alleen: tot veel kansen kwam het niet. Kroatië werd dan wel niet langer gedomineerd door Tsjechië, maar zelf zijn wil op leggen lukte ook allerminst. Vlasic is er een kwartier voor tijd nog dicht bij de winning goal, maar hij schiet van dichtbij over. De tijd begon te dringen en bij Kroatië begonnen ze aan wat voor een slotoffensief zou moeten doorgaan. Veel leverde het evenwel niet op. Petkovic was er nog het dichtste bij. Na een goede actie van Perisic kon Petkovic zich vrij draaien, maar Kalas kon er nog net een been tussen steken.

Het zou het laatste momentje van opwinding blijken, want voor het overige viel er geen doelgevaar meer te noteren. Zo bleef de 1-1 uiteindelijk op het bord. Daar zal enkel Tsjechië tevreden mee zijn. Met vier punten uit twee wedstrijden lijkt de kwalificatie immers binnen en kan die tegen Engeland helemaal over de streep trekken. Kroatië moet zijn volgende match dan weer winnen tegen Schotland.