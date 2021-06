De zomer van de vrijheid breekt aan en dat betekent dat we eindelijk weer kunnen reizen. Maar daar komen ook heel wat administratie en opzoekwerk bij kijken. Waar moeten we nu op letten als we deze zomer willen reizen? En welke regels zijn van kracht? Je leest het elke in de vakantiegids van Nieuwsblad.be. Vandaag: Wanneer zal het coronacertificaat gecontroleerd worden en ben ik verplicht om dat te tonen?

Hoe en wanneer dat certificaat gecontroleerd zal worden, is nog niet helemaal duidelijk. Normaal gezien zal dat gebeuren aan de grensovergang. Dat zal bij reizigers die met het vliegtuig reizen gemakkelijker zijn dan bij zij die met de auto reizen. Voor die laatste groep zal het afhangen van het land en de grenspost.

Of je verplicht bent om het certificaat te tonen, is ook nog onduidelijk. Volgens de Europese privacyregels mogen niet-officiële instanties dat niet omdat er medische informatie op het document staat. Maar voor wie zonder beperkingen wil reizen, is het aan te raden het certificaat toch te tonen. Het kan ook gebeuren dat horeca, hotels of campings vragen om het certificaat te tonen. In principe mag je dat weigeren en mogen zij op basis daarvan je de toegang niet ontzeggen.