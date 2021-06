Dit is wat we nu weten over ingestorte basisschool op Nieuw Zuid

In de Jos Smolderenstraat op het Nieuw Zuid in Antwerpen is vrijdagmiddag een basisschool in opbouw deels ingestort. Daarbij is één persoon om het leven gekomen. Om 17.50 uur zijn vijf mensen nog vermist, bevestigt de politie. Minstens negen mensen raakten gewond, acht van hen liepen zware verwondingen op. Het medisch rampenplan is afgekondigd. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en vragen de omgeving te vermijden.

Volgens de eerste informatie lijkt het erop dat de bovenverdieping van de nieuwbouw deels naar beneden is gekomen. Ook een stelling naast het gebouw stortte in. Hoe het precies is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie heeft onder meer het arbeidsauditoraat opgeroepen om ter plaatse te komen.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en het medisch rampenplan is afgekondigd.

De Antwerpse politie bevestigt dat één slachtoffer overleden is. Het slachtoffer ligt nog steeds onder het puin.

Er zijn ook nog steeds vijf mensen vermist. Vier daarvan zijn Portugese werknemers van Goorden Bouw en Service. Dat bevestigt het bedrijf aan onze redactie. De brandweer heeft contact met hen. Goorden Bouw en Service was gevels aan het plaatsen, de werknemers stonden op de stelling toen het gebouw instortte.

Zeker negen mensen zijn gewond geraakt. Acht van hen zijn zwaargewond, de negende liep lichte verwondingen op. Vermoedelijk gaat het vooral om arbeiders die in het gebouw aan het werken waren. Ze worden op het grasplein voor het gebouw verzorgd.

De brandweer kon reeds een aantalpersonen van onder het puin bevrijden, maar ook in het gebouw zijn nog enkele personen aanwezig. “De brandweer heeft contact met hen en probeert in het gebouw te raken, maar dat is een moeilijke klus. De stabiliteit van het gebouw is zo goed als nihil, dus we moeten de situatie heel voorzichtig benaderen”, aldus politiewoordvoerder Wouter Bruyns aan VRT NWS.

Er is een aannemer gevorderd met groot materiaal. Dat meldt Brandweer Zone Antwerpen. “Gelukkig hebben we vernomen dat er geen onweer op komst is, zodat we veilig verder kunnen zoeken”, aldus woordvoerder Kristof Geens.

Het gebouw in kwestie betreft een nieuwbouw basisschool waar het stedelijk onderwijs en het gemeenschapsonderwijs GO! de krachten zouden bundelen. De nieuwe school Zuidzin, die op 1 september de deuren zou openen, zou onderwijs moeten aanbieden voor tweehonderd kleuters en driehonderd lagereschoolkinderen.

De school zou geen klassieke school worden: in de plaats van klaslokalen zou er gewerkt worden met grote studio’s, die indien nodig zouden onderverdeeld kunnen worden in verschillende kleinere ruimtes.

Foto: RR

Foto: rr

Foto: sare

Foto: sare

Foto: rr