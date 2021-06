Bart De Wever over PFOS-vervuiling in Zwijndrecht: “Ik trek fluitend naar onderzoekscommissie”

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft geen schrik om voor de onderzoekcommissie over het PFOS-schandaal te verschijnen. Dat zegt hij een interview dat zaterdag in Het Nieuwsblad verschijnt. Hij heeft een ijzersterk dossier over de werken aan Oosterweel, maakt hij zich sterk. En hij heeft er geen enkel probleem mee om zijn rol toe te lichten aan de onderzoekscommissie. “Ik trek er fluitend heen”, zegt hij.

De werken aan Oosterweel stilleggen, bestempelt hij als een ramp. “In eerste plaats omdat de grond en het water daar wel gesaneerd worden”, klinkt het. “Denkt u dat het een goed idee is voor de volksgezondheid om camions van ’s ochtends tot ’s avonds te laten staan dampen op de Antwerpse ring? De fileproblematiek kost ons 440 miljoen euro per jaar. Ik heb een groot deel van mijn politiek leven gespendeerd aan het rechttrekken van de leefbaarheidswerken die Oosterweel zijn. Dit is al lang geen mobiliteitsproject meer. Dit gaat om openbaar vervoer, stadsvernieuwing, parken, leefbaarheid… Het grootste project van de eeuw op dat vlak.”

Hij vindt dat de Vlaamse regering best wat steviger mag communiceren over de vervuiling rond de fabriek van 3M in Zwijndrecht. Dading of niet. “Natuurlijk clasht dat met het rechtvaardigheidsgevoel. Voor mij ook. Als je als overheid een dading moet sluiten, dan zit je in de shit. Maar om het algemeen belang te dienen, moet je die shit soms pakken. Doe je het niet, dan kost het je nog meer en is het nog schadelijker. dat is mijn advies aan elke verantwoordelijke politicus. Own your shit.”

