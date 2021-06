Henry helpt OHL met hattrick aan ruime oefenzege tegen Wijgmaal

OHL heeft vrijdagavond zijn tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding met ruime 5-1 cijfers gewonnen tegen de buren van Wijgmaal, dat in Tweede Nationale uitkomt. Thomas Henry, die verregaande interesse van Swansea geniet, tekende gewoon present en maakte een hattrick op negen minuten tijd.

Marc Brys wilde wat jongeren aan het werk zien en begon met een piepjong elftal vol beloften. Het duurde lang voor de Leuvenaars iets konden forceren, maar vijf minuten voor de rust was het de jonge Nsingi die 1-0 maakte. Een minuutje later verdubbelde met Allemeersch een andere belofte de score.

Na de rust stuurde Brys negen nieuwe mannen de wei in, en speelde hij min of meer met zijn sterkste elftal. In eerste instantie maakte die A-ploeg geen al te beste beurt. Wijgmaal kon er zijn voet naast zetten en Robin maakte zelfs de aansluitingstreffer. Na de drankpauze kwam OHL alsnog onder stoom en maakte Henry drie doelpunten op negen minuten tijd om zo de 5-1 eindstand vast te leggen.

Henry geniet concrete belangstelling van de Engelse tweedeklasser Swansea, dat een kleine zes miljoen euro biedt voor de Franse spits, maar bewees vrijdag dus nog eens zijn waarde voor OHL. Zonder zijn neus voor goals ziet de ploeg er bij de Leuvenaars plots heel anders uit. Het is voor Marc Brys op dit moment hopen op snelle duidelijkheid over de transfers, zowel uitgaand als inkomend. OHL deed nog altijd geen enkele inkomende transfer en beschikt op vijf weken van de competitiestart over een erg onvolledige kern.

OHL: Thamsatchanan (46‘ Ravet), Bese (46’Patris), Raemaekers (46’ Ngawa), Schingtienne (46’ De Norre), Ouedraogo (85’ Bese), Asante(46’ Maertens (76’ Vekemans) ), Keita, Ngingi (46’ Mercier), Vekemans (46’ Aguemon), Tahara (46’ Schrijvers), Allemeersch (46’ Henry)

Doelpunten: 40‘ Nsingi 1-0, 41’ Allemeersch 2-0, 53’ Robin 2-1, 70’ Henry 3-1, 75’ Henry 4-1, 79’ Henry 5-1