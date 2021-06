Even slikken, maar (nog) geen stress bij andere festivals na verbod op Tomorrowland

De Vlaamse regering gaat zwaar lobbyen om Tomorrowland te laten doorgaan, maar voorlopig is het festival geannuleerd na het verbod van de burgemeesters van Boom en Puurs. De organisaties van andere festivals, zoals Pukkelpop, maken zich voorlopig nog geen al te grote zorgen.

LEES OOK. Wat met je tickets voor Tomorrowland nu festival niet mag doorgaan?

De organisatie van Pukkelpop moest twee keer slikken toen ze het nieuws over Tomorrowland vernam – het popfestival mikt op een volwaardige editie met 66.000 toeschouwers per dag – maar vreest niet dat de lokale overheden van de stad Hasselt het voorbeeld van de burgemeesters van Boom en Rumst gaan volgen. “De burgemeester heeft vertrouwen in onze organisatie”, klinkt het bij woordvoerder Frederik Luyten. “Pukkelpop en de stad Hasselt zijn al jaren hechte partners. Via een speciale taskforce trekken we samen met de verschillende overheden naar augustus. De juiste veiligheidsprotocollen en juridische structuur zullen de komende weken verder duidelijk worden.” Vanuit het stadhuis klinkt hetzelfde geluid. Burgervader Steven Vandeput (N-VA): “We moeten het ministerieel besluit afwachten voor een definitieve go. Maar ik ben ervan overtuigd dat we samen met de organisatie oplossingen kunnen vinden om Pukkelpop te laten plaatsvinden.”

LEES OOK. Waarom Vlaamse regering alle zeilen bijzet om Tomorrowland te redden (+)

Ook bij Rock Ternat vrezen ze geen scenario van vallende dominosteentjes. “Wij spelen in een andere categorie. We hebben een capaciteit van 4.000 personen en zijn een lokaal festival zonder verschillende nationaliteiten”, zegt voorzitter Lotte Van Gestel. Ze benadrukt de vlotte communicatie met de gemeente. “Er is ook een goede verstandhouding met de buurtbewoners. Er was al een eerste digitale overleg en binnenkort volgt er een fysiek. En net voor het festival nodigen we hen uit voor een drink.” Volgens burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V) bestaat er niet de minste twijfel dat Rock Ternat straks gewoon kan doorgaan: “Ik wacht enkel nog op iets dat niets met corona te maken heeft: een positief advies van de brandweer over de vluchtwegen.”

Ook metalfestival Alcatraz in Kortrijk, dat midden augustus drie dagen lang dagelijks zo’n 10.000 tot 12.000 bezoekers ontvangt, ziet geen problemen. “Onze goedkeuring is intussen een feit. We betrekken zowel het stadsbestuur als de buurt bij alles wat we doen, en vingen tot nog toe geen enkel signaal op van wrevel of terughoudendheid.” Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe vreest alvast geen lokale uitbraak: “Ik maak me geen zorgen, de cijfers evolueren positief.”

Eenzelfde gevoel bij de organisatie van Crammerock in Stekene, tijdens het eerste weekend van september goed voor 17.500 bezoekers per dag. “Wij spelen niet op hetzelfde niveau als Tomorrowland. Dat scheelt.” In het gemeentehuis van Stekene klinkt het heel wat terughoudender. “We hebben nog niet beslist of Crammerock er komt, dan wel of het een ‘Crammerock tussen aanhalingstekens’ of een ‘Crammerock bis’ wordt”, stelt burgemeester Stany De Rechter. “We wachten de coronacijfers af.”