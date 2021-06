Streefdatum om iedereen te vaccineren is onhaalbaar door “onvoorspelbare staart” van campagne

Wat al eventjes in de lucht hing, is nu zekerheid geworden. De doelstelling om tegen 11 juli iedere volwassen Vlaming te vaccineren, is onhaalbaar. Volgens Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zal tegen dan ongeveer 85 procent een eerste prik gekregen hebben. Dat komt overeen met 70 procent van de gehele bevolking.

De vertraging is te wijten aan de haperende vaccinleveringen van Johnson & Johnson. De 18- tot 24-jarigen zullen in veel gevallen eind juli en mogelijk zelfs pas in augustus – uiterlijk 16 augustus – voor een eerste keer naar het vaccinatiecentrum kunnen gaan. Het Agentschap Zorg en Gezondheid noemt het de “onvoorspelbare staart” van de campagne. Dat komt omdat in juli veel vaccins nodig zijn voor tweede prikken. Het agentschap adviseert jongeren nog steeds om de online reservatietool QVAX te gebruiken. “Dit kan een wereld van verschil maken voor een individu”, zegt woordvoerder Joris Moonens. “Er zijn al ruim 4.000 personen onder de 40 jaar uitgenodigd voor een vaccin van Johnson & Johnson.”