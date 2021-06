Mexico moet twee matchen achter gesloten deuren spelen vanwege homofobe gezangen

Mexico moet zijn twee komende thuiswedstrijden zonder supporters afwerken. Die sanctie heeft de Wereldvoetbalbond (FIFA) vrijdag opgelegd vanwege homofobe gezangen door de Mexicaanse supporters. De Mexicaanse voetbalbond moet verder een boete van 65.000 dollar (ongeveer 55.000 euro) betalen.

De FIFA meldt dat Mexicaanse supporters zich bezondigden aan homofobe gezangen tijdens twee wedstrijden op het olympisch kwalificatietoernooi in maart in Guadalajara, tegen de Verenigde Staten en de Dominicaanse Republiek.

De twee komende thuisinterlands van Mexico zijn de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Jamaica in september en tegen Canada in oktober.

De Disciplinaire Commissie van de FIFA opende intussen ook al een procedure voor dezelfde gezangen door Mexicaanse fans in een vriendschappelijke wedstrijd in mei tegen IJsland in het Amerikaanse Arlington (Texas).