Toch nog hoop voor Tomorrowland? “Inzet van private bewakers is mogelijk”

Boom / Rumst - Voor de controle van de festivalgangers die naar Tomorrowland in Boom komen, kunnen private bewakers ingezet worden. Dat heeft het Overlegcomité vrijdag beslist, meldde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden vrijdagavond in ‘Het journaal’ op Eén.

De burgemeesters Jeroen Baert (Boom, N-VA) en Jurgen Callaerts (Rumst, N-VA) hebben de vergunningsaanvraag voor een uitgestelde editie voor Tomorrowland eind augustus en begin september geweigerd. De burgemeesters zeggen onder meer dat het ministerieel besluit rond evenementen tot 75.000 personen er nog niet is en dat de politie het bijkomende werk rond het controleren van de coronacertificaten niet ziet zitten.

Om de politie niet te overbelasten, heeft het Overlegcomité beslist dat de inzet van private beveiliging mogelijk wordt. “Zij kunnen ingezet worden voor de controle van de Covid Safety Tickets”, zei Verlinden in ‘Het journaal’. “Dat hebben we vandaag beslist en moet nu omgezet worden in regelgevende teksten.”

