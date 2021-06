Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Axel Witsel en Thomas Vermaelen starten maandag in de basis tegen Finland

Roberto Martinez zal zijn team tegen Finland flink wijzigen in vergelijking met zijn basiself tegen Denemarken. Van een B-team kunnen we evenwel niet spreken: Eden Hazard, De Bruyne, Witsel en Vermaelen komen aan de aftrap.

Net zoals op het WK in Rusland, toen tegen Engeland, zal na de 6 op 6 het team flink gewijzigd worden. Toen liet de bondscoach in vergelijking met de eerste twee wedstrijden alleen Courtois en Boyata staan. Boyata omdat hij in de volgende wedstrijd toch zou vervangen worden door Kompany. Martinez lijkt van plan hetzelfde te doen. Hij kondigde al vier wijzigingen aan en er zullen er zeker nog volgen. “Op een groot toernooi bestaat geen A- of B-team. Op een WK of EK moet je anders denken. Je hebt alle spelers nodig, ze moeten klaar zijn. De Bruyne, Eden Hazard en Witsel zullen aan de wedstrijd beginnen. Zij hebben minuten nodig, maar ik weet nog niet hoe lang ze zullen spelen. Ook Vermaelen zal aan de aftrap komen.”

Wat met Romelu Lukaku? De Belgische topschutter riep na de winst tegen Denemarken al dat de Duivels met hun beste team tegen Finland moeten spelen. Hij denkt wellicht ook aan zijn topschutterstitel. “Ik ga met Romelu praten”, aldus Martinez. “We bekijken zijn statistieken en zijn data en beslissen. Ik begrijp wel dat hij zo veel mogelijk wil spelen, maar we moeten bekijken of het opportuun is, hoe vermoeid hij is. We willen geen spelers die op de limiet zitten op het veld zien. Het is ook voor anderen een gelegenheid om in het ritme te blijven.”

Chadli (kuit) is nog twijfelachtig. Thorgan Hazard kreeg een trap op zijn knie, zonder erg. Zijn broer Eden wordt weer helemaal zichzelf. Dat was ook tegen Denemarken te zien. Martinez: “Eden is weer Eden. (glundert) Voordien was hij zichzelf niet. Hij heeft hard gewerkt bij Real Madrid om fit te zijn en wilde daar zo hard bewijzen dat hij het verschil kon maken. Dat bracht hem in een mindset die hem niet meer van het voetbal deed genieten. Nu kan hij weer op zijn instinct spelen. Zo zou het moeten zijn. Onze medische staf kent Eden natuurlijk al heel lang, ze weten hoe ze hem moeten aanpakken. Die kleine stappen kunnen op internationaal niveau makkelijker genomen worden dan op clubniveau. Daar moet alles sneller gaan.”