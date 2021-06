Treffen Rode Duivels achtereenvolgens Duitsland, Italië en dan Frankrijk? Moeilijkste route naar de finale dreigt voor Belgen

De kwalificatie voor de tweede ronde is binnen voor de Rode Duivels. Tijd om vooruit te blikken, en dan zijn er twee routes naar de finale. Net als op het WK 2018 dreigen de Rode Duivels, bij groepswinst, aan de moeilijkste kant van de tabel te verzeilen. “We gaan niet rekenen”, aldus bondscoach Roberto Martinez.

Herinnert u zich nog de derde groepswedstrijd op het WK in Rusland tussen België en Engeland? Het was beter die match niet te winnen en pas tweede in de groep te worden. Als groepswinnaar kwamen de Belgen immers in de kwartfinale Brazilië en in de halve finale Frankrijk tegen, de twee sterkste landen op het toernooi. Dankzij Adnan Januzaj werd het 0-1 en de Belgen kwamen dus wel degelijk op die route naar de finale terecht. Brazilië lukte nog, maar Frankrijk was te sterk.

De Rode Duivels dreigen weer in die situatie te verzeilen als ze maandag niet verliezen tegen Finland en dus weer hun groep winnen. Zoals het er nu naar uitziet, treffen de Duivels in de kwartfinale dan het verbazend sterke Italië en in een eventuele halve finale weer (topfavoriet) Frankrijk. Als Frankrijk de Groep des Doods niet wint, wordt het mogelijk Portugal in de halve finale. Portugal, ja, dat tweede staat op de lijst met absolute favorieten.

Dan hebben we het alleen nog maar over de kwart- en halve finale. Ook de tweede ronde zou als winnaar van groep B wel eens zwaar kunnen tegenvallen. We besparen u de details, maar de Duivels hebben één kans op drie dat ze de derde van de Groep des Doods treffen in de 1/8ste finales. Zoals het er nu naar uitziet, wordt dat Duitsland. Geen cadeau.

Zoals het er nu naar uitziet, treffen de Rode Duivels de Duitsers in de 1/8ste fianles. Foto: REUTERS

Amsterdam of Baku

Als de Belgen tweede eindigen in hun groep, ziet de wereld er helemaal anders uit. Hun achtste finale zouden de Duivels in het nabijgelegen Amsterdam kunnen spelen tegen de tweede van groep A. Dat is op dit moment Wales. Zwitserland kan ook nog. In de kwartfinale lijkt de kans reëel dat de winnaar van groep C de tegenstander wordt. Nederland dus, dat staat nu al vast. Sportief is dat interessanter dan Italië aan de andere kant van de tabel, maar die wedstrijd wordt wel in Baku in Azerbeidzjan gespeeld. Logistiek wordt dat dus minder leuk.

In een eventuele halve finale lijken Engeland, Spanje en de nummer twee van groep F, de Groep des Doods, de grootste kandidaten om onze tegenstander te worden. Als Engeland en Spanje pas als tweede zouden doorstoten, verhuizen zij ook naar de ‘zware’ toernooihelft. Engeland speelde gisteren zijn tweede groepsmatch, Spanje, Portugal, Duitsland en Frankrijk doen dat vanavond.

Spirit

Roberto Martinez weigert mee te rekenen. “We zijn hier op een toernooi en we willen dat winnen”, aldus de bondscoach. “Het gaat erom elke wedstrijd te winnen. Dat moet de spirit zijn. Als je plots niet meer wil winnen om niet eerste in de groep te zijn, moet je een knop omdraaien. En daarna dan weer. Dat is niet goed. Ik geef toe dat Italië al een zeer goede indruk heeft gemaakt – Wales overigens ook –, maar dat geldt mogelijk ook voor andere landen. Dat weet ik niet, want ik heb niet alle wedstrijden gezien.”