Axel Witsel blikt terug op miraculeuze revalidatie: “Mijn zwangere vrouw achterlaten was niet simpel”

Axel Witsel (32) is het valium van de Rode Duivels. Als hij speelt, voetbalt de ploeg kalmer en gecontroleerder. Tegen Denemarken juichte België om de knappe rentree van De Bruyne en Hazard, maar de comeback van Witsel was net zo belangrijk om alsnog de zege te pakken. Wonder Witsel, want niemand had hem op dit EK verwacht, vijf maanden na zijn gescheurde achillespees. “Een mirakel? Ik heb vooral keihard gewerkt.”