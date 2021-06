Zeldzame mamagiraf Simone onverwacht overleden in Bellewaerde, en dat terwijl het net deelneemt aan kweekprogramma

Ieper - Het Europees kweekprogramma van Bellewaerde voor rothschildgiraffen krijgt een klap nu de enige ‘mamagiraf’ er onverwacht overleden is. Het park investeert net in extra ruimte voor deze zeldzame dieren en moet op zoek naar een nieuw vrouwtje.

Het Ieperse pret- en dierenpark Bellewaerde moest deze week plots afscheid nemen van Simone. Zij is de giraf die begin dit jaar beviel van Kamala, genoemd naar de eerste vrouwelijke vicepresident van de Verenigde Staten. Simone is een rothschildgiraf, een sterk bedreigde diersoort uit Oost-Afrika. Wereldwijd leven er nog ongeveer 1.700 in het wild en 590 in dierentuinen.

Bellewaerde neemt deel aan een Europees kweekprogramma om de populatie van de diersoort in stand te houden en reageert bedroefd. “Het overlijden komt zeer onverwachts en is een harde noot voor het hele Bellewaerde-team. De verzorgers merkten op dat Simone de laatste dagen minder actief was en haar eetlust was afgenomen. Daar ze al ernstig verzwakt was en een giraf een zeer fragiel dier is, moest men overgaan tot gedeeltelijke verdoving om verder onderzoek te kunnen uitvoeren. Simone is de verdoving echter niet te boven gekomen en is jammer genoeg zo ingeslapen.”

“Uit de autopsie blijkt dat de giraf kampte met grote problemen ter hoogte van het spijsverteringsstelsel. Alle medewerkers, en de dierenverzorgers in het bijzonder, die doorheen de jaren een sterke band hadden opgebouwd met het dier, zullen giraf Simone heel erg missen”, klinkt het.

Giraf Simone zou in november zestien jaar worden. “In het wild overlijden deze dieren gemiddeld op een iets jongere leeftijd, maar in gevangenschap kunnen ze tot twintig jaar oud worden. Simone bereikte dus een mooie leeftijd, al konden er nog enkele jaartjes bij”, zegt marketing & sales director Filip Van Dorpe.

Nieuwe mama



Simone was de mama van Kamala, Safiya en Kundi, die in 2018 overleed aan een pootbreuk bij het omstoten van zijn voederbak. Samen met papa Kito zijn er in totaal dus nog drie rothschildgiraffen in het park, dat net investeerde in extra ruimte en capaciteit voor deze en toekomstige giraffen.

(Lees verder onder de video)

Kamala, een van de dochters van Simone, werd dit jaar geboren in Bellewaerde Video: Bellewaerde

“Na het vertrek van onze laatste olifant vorig jaar openden we onlangs een tweede savanne voor de giraffen en het is de bedoeling om deze winter de olifantenkoten om te bouwen voor de giraffen. Bellewaerde heeft dus zeker nog de intentie om zich voort in te zetten voor het kweekprogramma en gaat nu op zoek naar een nieuwe vrouwelijke giraf. Er wordt nu bekeken hoe we dit het best aanpakken, want zoveel zijn er niet meer”, besluit Van Dorpe.