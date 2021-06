Kevin De Bruyne moet nog enkele maanden verder met gevoelloos gezicht na neus- en oogkasbreuk

Kevin De Bruyne verraste na zijn knappe wedstrijd tegen Denemarken. “Het enige ambetante is dat ik in het linkerdeel van mijn gezicht geen gevoel meer heb”, zei hij na de operatie en genezing van zijn neus- en oogkasbreuk. “De zenuw is geraakt en het voelt alsof je verdoofd bent bij de tandarts. Dat kan nog zes maanden duren, maar je kunt ermee spelen. Het is gewoon vervelend.”

Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Een rondvraag bij enkele Vlaamse neurologen levert vooral voorzichtige antwoorden op omdat ze dit specifieke geval van De Bruyne niet kennen. “Het feit dat men hem heeft gezegd dat het verdoofde gevoel na enkele maanden zal weggaan, doet me vermoeden dat de perifere gevoelszenuw geraakt is”, aldus sportarts Luk Buyse, hoofd van de VUB-onderzoeksgroep menselijke fysiologie. “De zenuw is gelukkig niet doorgesneden, dan zouden de gevolgen erger zijn.”

Puur wetenschappelijk heet het dat de takjes van de vijfde hoofdzenuw (trigeminus) zijn getroffen. Gevolg is inderdaad dat op die plek het gezicht gevoelloos is. De Bruyne moet zich geen zorgen maken: over enkele maanden moet dat verdwijnen.