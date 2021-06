Cristiano Ronaldo bereikt als eerste persoon ooit 300 miljoen volgers op Instagram

300 miljoen volgers op Instagram: Cristiano Ronaldo is ook naast het veld een record rijker. De Portugese superster scoorde al twee keer op het EK voetbal, maar blinkt ook op sociale media uit. Zijn aantal volgers doet zelfs social media-supersterren als Kylie Jenner verbleken.

Ronaldo is de eerste persoon die op Instagram boven de 300 miljoen volgers gaat. Zijn dichtste achtervolger is Dwayne ‘The Rock’ Johnson, met 246 miljoen volgers. De acteur/ex-worstelaar zit dus nog steeds een goeie 50 miljoen volgers achter. Ariana Grande is de eerste vrouw in het lijstje, met 244 miljoen volgers. Kylie Jenner zit aan 241 miljoen volgers. Lionel Messi komt nog net piepen in de toptien met 219 miljoen volgers.

Daarna nemen de cijfers een duikje. Neymar heeft 152 miljoen volgers op Instagram, terwijl de Indische cricketspeler Virat Kohli 128 miljoen volgers heeft.

Meeste Instagram-volgers bij atleten: