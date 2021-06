Amerikaanse president Joe Biden viert 300 miljoen prikken, maar dreigt vaccindoel te missen

De Amerikaanse president Joe Biden staat vrijdag stil bij een nieuwe mijlpaal in de vaccinatiecampagne van zijn land. Het Witte Huis zegt in een verklaring dat in 150 dagen 300 miljoen vaccindoses zijn toegediend. “Amerika begint weer op Amerika te lijken en gaat een zomer vol pret en vrijheid tegemoet.”

De Verenigde Staten behoren wereldwijd tot de koplopers op vaccinatiegebied en dat is terug te zien in de coronacijfers. De regering zegt dat bij het aantreden van Biden nog 3.300 Amerikanen per dag overleden aan het virus, maar het aantal sterfgevallen en nieuwe besmettingen zou tegenwoordig ruim 90 procent lager liggen. De president speecht vrijdag volgens Amerikaanse media vanuit het Witte Huis over de vaccinatiecampagne.

Het Witte Huis zegt dat 55 procent van de volwassenen volledig is gevaccineerd. Dat betekent in de meeste gevallen dat ze twee prikken hebben gehad. Miljoenen andere Amerikanen hebben al een eerste dosis gehad, maar wachten nog op hun tweede inenting. Ondanks de optimistische taal van het Witte Huis ligt Biden volgens Amerikaanse media niet op koers om zijn vaccinatiedoel te halen.

De president wil dat op nationale feestdag 4 juli zeker 160 miljoen Amerikanen volledig zijn gevaccineerd. Zeker 70 procent van de volwassenen moet minstens één prik hebben gehad. Dat is nu nog 65 procent. Nieuwszender CNBC becijferde donderdag dat gemiddeld 756.000 mensen per dag een eerste prik moeten krijgen om die doelstelling te halen. Dat aantal lag in de voorgaande week op gemiddeld 336.000 per dag.

Actiemaand

De autoriteiten bedenken van alles om vaccintwijfelaars toch over de streep te trekken. Biden heeft juni al uitgeroepen tot “actiemaand” waarin allerlei maatschappelijke en religieuze organisaties worden gemobiliseerd om mensen over te halen zich te laten vaccineren. Op lokaal niveau worden mensen met onder meer loterijen en gratis drankjes aangemoedigd om zich te laten inenten.