Nederlandse koning Willem-Alexander komt té dicht bij het volk: “Hij baalt er zelf ook heel erg van”

Hij schudde enkele handen, poseerde knus tussen de oranjesupporters en in de verste verte was er geen mondmasker te bespeuren. Bij een verrassingsbezoek aan Nederlands meest voetbalgekke straat, lapte koning Willem-Alexander elke coronaregel aan zijn laars. “Hij baalt er zelf ook heel erg van”, zegt premier Mark Rutte ter verdediging. Al past het bezoek in een uitgekiend charmeoffensief. Overtredingen incluis.