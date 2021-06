Voetbalicoon Xabi Alonso strooit met lof voor de Rode Duivels: “Spanje was jazz, België is alternatieve rock”

Xabi Alonso (39) pakte bekers met Liverpool, Real Madrid én Bayern München, maar bovenal maakte de Baskische Roodbaard deel uit van de ruggengraat van het meest succesvolle landenteam ooit, La Roja 2008-2012. Het geheim van Spanje ontleed door een bewonderaar van Kevin De Bruyne, een vergeten Anderlecht-product en muziek die je niet met (Spaanse) voetballers associeert. “Mourinho was niet de Yoko Ono van Spanje…”

“Ik word nog op drie dingen aangesproken”, zegt Xabi Alonso plots. “Het hangt ervan af wie me aanklampt. Een Madridista begint over de gewonnen Champions League-finale in 2014, La Décima (de tiende Champions ...