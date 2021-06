De Pepe van Portugal (en van het EK): waarom Thomas Müller maar beter oplet van de 38-jarige Portugees Pepe

Bij de allereerste interland van Pepe op 21 november 2007 blaast Ruben Dias nog maar net tien kaarsjes uit. Veertien jaar later staat de Portugese rots in de branding er nog steeds en is Dias

zijn maatje centraal achterin bij Portugal. Met zijn 38 lentes is Pepe de oudste veldspeler op dit EK en is hij ook echt de pépé van dit EK. Met de jaren verloor hij wel wat van zijn wilde haren – letterlijk en figuurlijk. Al let Thomas Müller toch maar beter op, want Pepe is oud maar niet versleten.