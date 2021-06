Katholieke Kerk in VS wil Biden recht op communie ontzeggen omdat hij abortusklinieken steunt

De bisschoppen in de VS willen dat de communie kan worden ontzegd aan politici die voorstander zijn van het recht op abortus. Onder meer president Joe Biden, na John F. Kennedy de tweede katholieke president in de geschiedenis van de VS, wordt geviseerd.

De conferentie van Amerikaanse katholiek bisschoppen heeft met 168 stemmen tegen 55 haar goedkeuring gegeven aan een tekst over “de betekenis van de eucharistie in het leven van de Kerk”.

De zaak zal verder worden besproken tijdens de volgende bisschoppenconferentie, die in november plaatsvindt.

Joe Biden, een afstammeling van Ierse katholieken, spreekt vaak in het openbaar over zijn geloof en gaat bijna elke zondag naar de mis. Maar volgens heel wat conservatieve geestelijken gaan zijn standpunten in tegen de katholieke leer. Zo heeft Biden een beslissing van zijn voorganger Donald Trump teruggedraaid waarbij de overheidsfinanciering werd ingetrokken voor organisaties die opkomen voor abortus. Biden heeft ook mensen uit de LGBTQIA+- gemeenschap benoemd in zijn regering.