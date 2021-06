Iran verwacht zaterdag eerste resultaten presidentsverkiezingen, aartsconservatieve Raisi favoriet

De Iraniërs zullen wellicht zaterdag de eerste aanwijzingen krijgen over de uitslag van de presidentsverkiezingen in hun land. Na een redelijk apathische verkiezingsdag zijn de stembureaus gesloten en is het ministerie van Binnenlandse Zaken begonnen met het tellen van de stemmen.

Volgens het ministerie zullen de eerste resultaten zaterdagnamiddag worden bekendgemaakt. Zondag kan wellicht een definitieve uitslag worden meegedeeld.

Hoewel de Iraanse staatstelevisie meldt dat de opkomst in het hele land hoog was, onder meer in Teheran, zeggen ooggetuigen dat de stembureaus in de hoofdstad grotendeels leeg zijn gebleven. Volgens peilingen is ongeveer 40 procent van de 59 miljoen stemgerechtigden opgedaagd.

Aangenomen wordt dat de 60-jarige aartsconservatieve kandidaat Ebrahim Raisi de presidentsverkiezingen zal winnen. Maar een opvallend lage opkomst zou voor meer politieke opschudding kunnen zorgen dan de redelijk voorspelbaar lijkende verkiezingsuitslag. Het wegblijven van kiezers kan namelijk gezien worden als aanwijzing van een gebrek aan vertrouwen in het systeem.

De nieuwe president zal in augustus worden ingezworen.