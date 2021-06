Bus stort neer in ravijn, minstens 27 dodelijke slachtoffers

In het zuiden van Peru zijn vrijdag minstens 27 mensen om het leven gekomen toen een bus van de weg raakte en in ravijn stortte. De meeste slachtoffers waren mijnwerkers.

De bus was van een mijn in de buurt van Nazca op weg naar de stad Arequipa, ongeveer 500 kilometer verderop. De mijnwerkers gingen na een week werken terug naar huis.

Om een nog onduidelijke reden kwam het voertuig in een ravijn terecht. Mogelijk is de chauffeur, die zelf ook om het leven kwam, in slaap gevallen, zo zegt het parket.

Volgens het mijnbouwbedrijf Ares vielen er 27 doden en raakten zestien mensen gewond. Vier van de overleden slachtoffers stierven toen ze werden overgebracht naar het ziekenhuis.