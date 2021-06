Toxicoloog Tytgat: “In 2017 duidelijke adviezen gegeven en gewaarschuwd voor PFOS”

Zwijndrecht - Professor toxicologie Jan Tytgat had in 2017 al twee rapporten geschreven over de vervuiling in Zwijndrecht. Eén er van specificeerde zelfs hoeveel zelfgekweekte eieren iemand in Zwijndrecht nog mocht eten. Toch bleef de verontreiniging tot nu toegedekt. “Niet aan de deskundige om daarover te communiceren”, zei de professor in Terzake.

De PFOS-vervuiling kwam pas deze maand aan het licht. Nochtans waren heel wat toppolitici en milieu-instanties op de hoogte. Mede dankzij het onderzoek van toxicoloog Jan Tytgat (KULeuven). Maar ook hij luidde nooit de alarmbel. “In retrospect had ik dat misschien beter wel gedaan”, zei de professor vrijdagavond in Terzake. “Maar het is niet aan de deskundige om dat kenbaar te maken. Ik heb twee rapporten afgeleverd in 2017 en dan heb ik niets meer gehoord. In de rapporten stond nochtans zwart op wit hoe vervuild die grond was.”

Tytgat reageerde ook op het interview met Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) in Het Nieuwsblad. Daar zei de burgemeester dat stoppen met de Oosterweelwerken geen optie was. Tytgat is het daarmee eens. “Het is als kiezen tussen cholera en de pest. Je moet - helaas - de minst slechte oplossing zoeken. Als de werken stilgelegd zouden worden, in afwachting van een oplossing, schiet je niets op”, zegt de professor. Dan is hij er eerder voorstander van om alle vervuilde grond zo veilig mogelijk te verwijderen.

