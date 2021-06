Politie en parket zoeken Florin Lingurar (14) die vrijdag in Ukkel verdween

De politie heeft, op vraag van het parket van Brussel en in samenwerking met Child Focus, een opsporingsbericht verspreid voor de 14-jarige Florin Lingurar. De jongen werd afgelopen vrijdag om 15 uur voor het laatst gezien aan de Carrefour op de Waterloosesteenweg in Ukkel. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Florin is 1m45 lang en mager gebouwd. Hij heeft zwart haar en donkere ogen. Hij spreekt enkel Roemeens. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een zwarte jeans, een zwart T-shirt met korte mouwen, zwarte sportschoenen en een pet van het merk Hugo Boss.

Wie de tiener gezien heeft of weet waar hij verblijft, kan contact opnemen met de speurders op het gratis nummer 0800 30 300 of via Child Focus op het nummer 116 000.